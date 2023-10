Les partis pris : "Émeutes, cette fois on durcit le ton", "La fin du mythe de la productivité" et "Arménie/Karabagh, la loi du plus fort "

Ruth Elkrief, s'est intéressée sur les mesures annoncées par le gouvernement à la suite des émeutes urbaines de cet été 2023. Élisabeth Borne mise sur l'ordre public et la responsabilité parentale. Des travaux d'intérêt général, des stages de responsabilité parentale, ainsi que la contribution financière des parents et enfants aux victimes, sont aujourd'hui proposés. "Il y a une volonté de pédagogie", souligne Ruth Elkrief. Les salariés français travailleraient moins en quantité, mais travaillent beaucoup mieux en qualité. "C'est un mythe qui tombe", affirme Pascal Perri. La dynamique du PIB entre l'année 2019 et 2023 est de 1,8% contre une dynamique de l'emploi de 6,7%. En réalité, chaque personne qui travaille, produit moins. Il poursuit qu'en termes de quantité d'heures travaillées, il faudrait produire mieux. À défaut, "on ne sera plus capable de financer notre modèle social". Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, a affirmé aujourd'hui la signature d'un accord de paix avec l'Azerbaïdjan. "C'est tragique, car l'expression de son désir de paix dit avant tout sa peur", a jugé Abnousse Shalmani. "La loi du plus fort est en train d'avaler un pays tout à fait légitime comme l'Arménie". Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.