Les partis pris : "Émeutes, E. Macron contre le simplisme", "Désendettement, la panique politique" et "Mort de Kundera, la fin du XXe siècle"

Depuis le sommet de l'OTAN à Vilnius, le chef de l'État s'est exprimé pour la première fois sur les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel. "Est-ce une affaire de sous-investissement de l'État français dans la politique de la ville ? La réponse est non. Nous investissons beaucoup plus qu'il y a six ans", a-t-il dit. Selon Pascal Perri, "à aucun moment, on ne s'est interrogé sur la composition sociologique de ces quartiers. Le président n'en parle pas, je pense qu'il a tort". Dans une interview publiée dans le Figaro hier, le ministre chargé des comptes publics dessine les contours de la politique budgétaire souhaitée par le gouvernement. Gabriel Attal indique que le "désendettement est une urgence nationale". Pour Jean-Michel Aphatie, il y a une forme de "panique" sur cette question. Milan Kundera, écrivain tchèque naturalisé français, est décédé à l'âge de 94 ans, selon les informations des médias tchèques. Né à Brno, en République tchèque, il était l'auteur de romans cultes comme "L'Insoutenable légèreté de l'être", "La Plaisanterie" et "L'Immortalité". "C'est la fin du XXe siècle", réagit Abnousse Shalmani, parce que la trajectoire et l'œuvre de l'écrivain nous en disent beaucoup sur l'époque. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.