Les partis pris :"Émeutes, enquête contre les idées reçues", "G20, un camouflet contre l'Occident" et "Non, l'argent ne fait pas le bonheur..."

Les émeutes en France à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet ont suscité beaucoup de débats. Beaucoup s'intéressent au profil des émeutiers ainsi qu'à leurs motivations. L'inspection générale de l'administration (IGA) a dévoilé lundi une enquête sur les faits et vient apporter des réponses. "Elle établit des faits au-delà des spéculations", estime Ruth Elkrief. Une mission flash menée par l'IGA révèle l'existence de 58 297 infractions et 12 233 personnes mises en cause lors des émeutes après la mort de Nahel. Ce rapport indique également le profil des condamnés : âgés de 18 à 24 ans, 36 % inactifs et 67 % peu ou pas diplômés. Quant à leurs motivations, seuls 8 % d'entre eux font le lien avec la mort de Nahel. Le G20 est le sommet des 20 pays les plus riches, les plus peuplés et les plus influents dans le monde. En ce qui concerne les enjeux climatiques et la guerre, le communiqué du G20 est un camouflet pour l'Occident, affirme Abnousse Shalmani. Pour la question de la guerre, elle trouve que le sommet est "vive la paix, il est meilleur que la guerre". Le changement climatique est une réalité. "Le renouvelable, c'est bien, le pétrole, c'est mieux", estime-t-elle. Pascal Perri s'est penché sur une étude menée par l'institut Gallup sur la quête du bonheur. Sur une base plus robuste, l'étude révèle que le bonheur se situerait plutôt dans les pays du Nord. Et il se concentrerait autour de quelques idées relativement simples : les conditions matérielles, la richesse mentale et physique ainsi que les vertus personnelles et le civisme. À cette étude s'ajoute un très long travail de l'Université Harvard. À Boston, en 1938, les chercheurs ont suivi au cours de leur vie quelque 2000 individus sur trois générations. Ils avancent que la moitié du bonheur est déterminée par la génétique. Il y aurait un gène du bonheur qui s'appelle le gène 5 H.H.T à longs allèles. "Plus nous sommes socialement connectés, plus nous sommes en situation d'être heureux", souligne Pascal Perri. Nos relations avec les autres nous aident à traverser les épreuves, à surmonter le stress, dit-il. Et de conclure que "le bonheur ne convient qu'aux peuples libres, c'est-à-dire libérés de la seule consommation".