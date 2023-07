Les partis pris : "Emmanuel Macron, 1ère sortie depuis les violences", "Medef, les défis du nouveau patron" et "Tunisie, le racisme s'installe"

Après une semaine de violences urbaines, Emmanuel Macron retrouve-t-il son agenda normal ? Le chef de l'État s’est rendu à Pau (Pyrénées) ce jeudi 6 juillet pour rencontrer des élus locaux. Il est ensuite allé dans les Hautes-Pyrénées pour assister à la 6ème étape du Tour de France à Cauterets-Cambasque. En passant, le président a répondu à quelques questions des journalistes sur les émeutes de ces derniers jours. Pour Jean-Michel Apathie, c'est bien que l'ordre public et le calme sont revenus, mais ce n'est pas une fin en soi. Patrick Martin, chef d'entreprise, a été élu, ce jeudi 6 juillet, à la tête du Medef. Pascal Perri s'est notamment intéressé à l'homme et à ses défis. Pour l'éditorialiste, il est plus qu'un représentant du Medef, c'est un entrepreneur. Il devra améliorer l'image des entreprises et celle du Medef. Il devra aussi militer pour promouvoir dans toutes les entreprises de notre pays des méthodes de management modernes. En matière de fiscalité, il devra gérer, aider les entreprises dans un monde où il y a beaucoup trop d'encadrements. Quant à Catherine Jentile, elle a parlé de la Tunisie où, selon elle, le racisme s'installe. Les images sont préoccupantes. À Sfax, des dizaines de migrants africains, de plusieurs nationalités, ont été chassés de la ville parce qu'un habitant aurait été poignardé par un étranger. Terrorisés et traumatisés, ils essaient de fuir cet endroit. Le président tunisien Kaïs Saïed, lui, parlait déjà de hordes de migrants clandestins. Catherine Jentile craint le grand remplacement. Et la communauté internationale s'en inquiète. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.