Les partis pris : "Emmanuel Macron au son des "casseroles", "Taxe carbone, un retour qui fait mal" et "Le mystère des commissariats chinois"

Hier a eu lieu le premier déplacement d’Emmanuel Macron depuis son allocution. Il était dans le Bas-Rhin, en Alsace. Il y a eu des applaudissements, des huées, mais aussi les fameuses casseroles dans le Sélestat. Pour autant, le chef de l’État n’arrêtera pas de se déplacer dans tout le pays. Une bonne chose selon Jean-Michel Apathie. D’après lui, le vrai souci de Macron, ce n’est pas sa cote, "c’est le Parlement qui est un peu grippé", à défaut d’être bloqué. Et s’il n’y arrive pas jusqu’au 14 juillet, date qu’il s’est fixée, "là il a un problème". La taxe carbone revient, mais cette fois par la porte européenne. Le Parlement européen travaille sur le "paquet climat" et vient d’adopter trois mesures portant sur une taxe carbone aux frontières, sur le prix du carbone et sur les aides aux plus modestes. La première consiste à faire payer à nos importations le poids carbone qu’elles apportent dans l’UE une fois qu’elles ont franchi la frontière. Une "belle ambition" selon François Lenglet, car cela permettrait de renchérir nos coûts de production et d’inciter aux délocalisations. Il explique également que nous arrivons à l’heure des choix : "soit on continue comme par le passé et on s’apprête peut-être à vivre dans un monde invivable, soit on accepte de payer la facture du changement de modèle". "Xi Jinping nous regarde tous de très très près". Lundi 17 avril, la justice américaine a annoncé l’arrestation de deux Américains d’origine chinoise bien sous tout rapport, soupçonnés de gérer un commissariat chinois clandestin à New York. Pays Bas, France, États-Unis… tous les journalistes ont donc commencé à enquêter. Dans ce contexte, 34 officiels chinois de la MSP sont aussi inculpés pour des activités de cyberharcèlement envers des militants pro-démocratie et autres dissidents. On a aussi découvert que 230 000 Chinois entre avril 2021 et aujourd’hui ont été rapatriés plus ou moins de force en Chine. "Ce qui est étonnant, c’est que toutes les sociétés, tous les ministères de l’Intérieur sont au courant, mais ils ont décidé le pas de vague", conclut Abnousse Shalmani. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.