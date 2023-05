Les partis pris : "Encore sous le choc de la violence", Garantie des dépôts, la bombe des USA" et "Meloni, droit dans sa botte"

Ce mardi soir, l'Assemblée nationale a rendu hommage aux policiers. Élisabeth Borne, dans son discours, condamne la violence, qui vient perturber les idées politiques. Jean-Michel Aphatie, dit que nous sommes toujours sur la haine anti-flic. L'image qui symbolise la violence sur le policier ayant reçu le cocktail Molotov, lundi dernier, l'horrifie et le choc. Selon lui, il serait temps qu'on passe à autre chose. Aux États-Unis, trois banques ont fait faillite depuis le début de l'année. Selon François Lenglet, cela est dû au retrait massif de l'argent de tous les déposants par crainte de les voir disparaître, provoquant ce qu'ils redoutent, la faillite de la banque. D'après lui, le smartphone est devenu une arme de destruction massive pour la finance et rappelle que le déclencheur de la crise financière en 2008 en Europe était la décision par l'Irlande, de garantir intégralement tous les comptes bancaires sur son sol. Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres d'Italie, a remporté haut la main les élections régionales après avoir décidé de la fin des aides sur l'essence. Elle coupe systématiquement l'herbe de ses opposants et de ses alliés. Elle tient son budget et contente sa base en appliquant intelligemment, d'un point de vue politique, son projet. D'après les sondages, elle a eu 46 % de taux de satisfaction. Abnousse Shalmani trouve cela étonnant.