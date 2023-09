Les partis pris : "État apartheid, Israël se divise", "les inquiétantes faillites de villes" et "Extrême droite, le mirage de la jeunesse"

C'est le choc en Israël. Dans une interview accordée à l'Associated Press, l'ancien patron du Mossad, Tamir Pardo, a déclaré que "dans un territoire, si deux personnes sont jugées selon deux systèmes judiciaires, il s'agit d'un État apartheid". Pour Abnousse Shalmani, "Israël n'est pas un État apartheid, d'abord pour la simple et unique raison que 20% de la population israélienne sont composés d'Arabes israéliens. En Grande-Bretagne, une ville est sur le point de se déclarer en faillite pour des raisons de gestion. Il s'agit de la ville de Birmingham. Si cette dernière est très symbolique, il y a un certain nombre de villes qui sont potentiellement en situation de cessation des paiements. Pascal Perri explique cette crise par la réduction des crédits d'État, des dépenses sociales massives et l'inflation des coûts de l'énergie. Marion Maréchal et Jordan Bardella, respectivement 33 ans et 27 ans, sont les têtes de listes de Reconquête et du Rassemblement national aux élections européennes. "C'est du jeunisme, je ne pense pas que ce soit l'avenir de la politique... Je crois juste que les électeurs demandent de la gravité, de l'expérience, de la constance, des cicatrices. Ils ne veulent pas de dinosaures qui ne comprennent pas le monde dans lequel on vit", estime-t-elle. "L'âge n'est pas un critère", ajoute-t-elle.