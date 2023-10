Les partis pris : "États-Unis, une paralysie bien gênante", "Expulsions, la ligne dure" et "Autoroutes, bien plus que du bitume... "

Cela fait trois semaines que la Chambre des représentants américains n'a pas de chef. Mardi 3 octobre 2023, Kevin McCarthy a dû quitter son poste de speaker après une motion de censure venant de son propre camp. Concrètement, il y a menace d'une paralysie administrative et l'impossibilité de voter le budget. "C'est la crédibilité des États-Unis aux yeux du monde qui est remis en cause", lance Abnousse Shalmani. Suite à l'attaque au couteau de Dominique Bernard, le professeur d'Arras, les Français expriment une inquiétude, "une angoisse profonde" en matière de sécurité . Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, prône le retour d'une ligne dure concernant l'expulsion. "Il répond à cette inquiétude, il répond à une demande", selon Ruth Elkrief. "Pourquoi est-ce qu'on serait plus royaliste que le roi en protégeant des hommes qui mettent en danger nos concitoyens ?", se demande-t-elle. Pascal Perri s'est penché sur le projet d'autoroute A69 qui relie Toulouse et Castres. Il rappelle que dans tout projet d'aménagement, tout est discutable, mais "il y a la règle majoritaire ainsi que le respect des procédures, du droit et des délibérations". Il juge que la violence manifestée par des "voyous" que "les partisans sincères" au renoncement du projet ont choisi de laisser prospérer à leur côté, a conduit à ce que la contestation soit "inacceptable". Il poursuit que "la thèse zéro construction, zéro aménagement est une mauvaise thèse". Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.