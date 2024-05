Les partis pris : "Étudiants, oui, il faut de la fermeté", "La Chine veut décrocher la lune" et "Conservateurs anglais, rien ne va plus"

Dans la matinée de ce vendredi 3 mai, les forces de l'ordre ont délogé 91 manifestants. Selon Arlette Chabot, il faut jouer la fermeté, surtout quand on a un Premier ministre qui utilise beaucoup le mot "autorité". D'après elle, Gabriel Attal ne peut pas tolérer ce qui apparaît comme un désordre permanent autour notamment de Sciences Po. La Chine prouve une fois de plus qu'elle a des ambitions sans limites. Elle veut décrocher la face cachée de la lune. C'est une première mondiale. Selon Dominique Seux, l'essentiel, c'est que ce pays n'est pas aimé. Il pense que c'est la plus grande limite de son software. D'après Catherine Jentile, rien ne va plus du côté des conservateurs anglais. D'un côté, Neil Parish démissionne de son poste de député, après avoir admis qu'il a regardé de la pornographie à la chambre des Communes. Et de l'autre, Matt Hancock, ancien secrétaire d'État à la santé de Royaume-Uni réclame 11 600 euros par jour de salaire. Évidemment, autant de morale force l'admiration et de la déontologie, selon Catherine Jentile.