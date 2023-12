Les partis pris : "Facs américaines, jusqu'où le délire...?", "Le RN aux deux visages" et "La médaille d'or de la bureaucratie"

Mardi soir, au Congrès américain, lors d'une audience de la commission de la Chambre des représentants sur l'éducation, les présidentes de trois des prestigieuses universités américaines ont refusé d'affirmer clairement que "les appels au génocide du peuple juif sont contraires aux règles du campus en matière de harcèlement". Malgré l'importance de la liberté d'expression aux États-Unis, Abnousse Shalmani s'est indignée de ces derniers délires des universités américaines, dont Harvard, le Massachusetts Institute of Technology et l'université de Pennsylvanie). Le RN est en pleine entreprise de dédiabolisation. Le parti tente de rassurer les Français sur la question liée à l'immigration, à la sécurité et à l'économie. Et ça semble marcher, comme le montrent d'ailleurs certains sondages. Mais pour Ruth Elkrief, le Rassemblement national a montré un autre visage, un peu plus centriste, beaucoup plus identitaire. Elle constate un problème de contradiction permanente et un grand écart au sein du parti. Une vague de frustration gagne actuellement la communauté scientifique au sein du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le plus important centre public de recherche dans le domaine des connaissances en France. Le dernier exemple en date, l'appel lancé par le géologue et physicien Pierre Rochette à dénoncer le fardeau bureaucratique qui entrave la recherche nationale. Comme ces scientifiques, Pascal Perri trouve que le CNRS souffre d'une fièvre administrative, d'un abus de procédure qui nuit à la santé. Pour lui, notre pays ne manque pas de cerveau, mais de simplicité et de bons sens. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.