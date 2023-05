Les partis pris : "Fraude fiscale, de grosses ficelles", "Drapeau Européen, encore une polémique" et "Iran, la révolution esseulée"

Le ministre chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a fait une annonce sur le plan de lutte contre la fraude fiscale des ultra-riches. Il estime que la fraude des plus puissants est impardonnable. Pour François Lenglet, il s'agit d'une noble cause. Le ministère piloté par Gabriel Attal a fait des efforts importants l'année dernière. Ils ont récupéré 14 milliards d’euros, et si l’on additionne toutes les fraudes cumulées, c’est beaucoup, affirme-t-il. Une proposition de loi visant à rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européen sur les façades des mairies a encore fait polémique. Le groupe Renaissance par le biais de Mathieu Lefèvre a proposé cette loi. Mais la France insoumise et le Rassemblement national étaient contre. "Moi, si j'étais député, je voterais évidemment la proposition de loi. Et sur toutes les mairies, y compris sur les mairies de moins de 3 500 habitants, je verrai avec plaisir le drapeau européen", estime Jean-Michel Aphatie. D'après Abnousse Shalmani, la révolution en Iran est esseulée. Pour l'année 2023, elle constate qu'il y a en moyenne dix exécutés par semaine, soient 208 personnes."ça promet une année record", dit-elle. Face à ces chiffres, l'Iran n’est jamais sanctionné, et ni les Iraniens de l'extérieur ni l'Occident ne font rien, conclut-elle. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.