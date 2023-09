Les partis pris : ""Funeste connerie", qu'évoque Emmanuel Macron ?", "Arrêts de travail, il faut s'inquiéter" et "Niger, la pression monte"

La formule "funeste connerie" aurait été prononcée par Emmanuel Macron, lors de la rencontre avec les représentants de l'opposition. L'expression fait référence à la loi faite par Nicolas Sarkozy qui dit qu'un président de la République ne peut pas faire plus de deux mandats. Arlette Chabot est d'accord et pense que dix ans au pouvoir, c'est suffisant. Il y a quelques semaines, Bruno le Maire a évoqué l'augmentation des arrêts-maladies en pointant du doigt le coût important que cela engendre. Le nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, trouve la hausse insoutenable, accusant tout le monde d'être responsable. Nicolas Bouzou est du même avis et pense qu'il faudra faire plus de contrôle à l'avenir. Au Niger, les putschistes ont demandé l'expulsion de l'ambassadeur de France Sylvain Itté mais les Français mettent un point d'honneur à ne pas céder à leur demande. Ce que Catherine Jentile de Canecaude trouve spectaculaire, c'est que deux États qui ont signé avec Wagner, le Mali et le Burkina Faso, se sont proposés pour soutenir militairement le Niger en cas de nécessité.