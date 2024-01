Les partis pris : “Gabriel Attal, une prise de risque…”, “À fond sur le nucléaire”, “À Taïwan, l'indépendantisme favori” et “Delon, pour y voir clair”

"On ira jusqu'à quatorze réacteurs nucléaires", c'est ce qu'a annoncé Agnès Pannier-Runacher dans une récente interview à la Tribune. Tant mieux, selon François Lenglet, parce que c'est décarboné. Il faut tout de même être vigilant parce que c'est une énergie radioactive, c'est une technologie éprouvée, et qui impliquerait qu'il y aurait moins d'énergies renouvelables. Pour signaler, "nous sommes là, nous ne sommes pas prêts à partir", Xi Jinping évoque dans son discours de début d'année son vœu de réunification de Taïwan à la mère patrie. Dans l'immédiat, mais c'est plus serré que la dernière fois, lors de la victoire de Tsai Ing-wen. Mais selon Abnousse Shalmani, il y a tout de même des tensions avec la Chine et que l'indépendantisme part favori. Anthony Delon reproche à sa sœur Anouchka de lui avoir caché des tests révélant la détresse de leur père et dépose une main courante. Anouchka riposte et porte plainte à son tour. Alain-Fabien Delon, le dernier, s'en est aussi mêlé et diffuse un extrait sonore d'Anouchka et annonce qu'il va aussi porter plainte contre sa sœur. Selon Marie Belot, il est évident que c'est en toile de fond dans cette histoire, un héritage qui s'élèverait à 300 millions d'euros.