Les partis pris : "Gangs, le modèle suédois vacille", "Ecologie, il ne faut rien céder" et "Tourisme, quand les taxes s'envolent"

La Suède a eu recours à l'armée pour s'interposer dans la guérilla des gangs. Les autorités, que ce soit la police, la politique parlent plutôt de terrorisme domestique. Le chef du gouvernement Ulf Kristersson affirme que la situation est incontrôlable et risque de s'aggraver. Abnousse Shalmani conclut en insistant sur le problème d'intégration des immigrés, car dans un État providence, le multiculturalisme est très difficile. Depuis plusieurs semaines, des dirigeants politiques du bloc central se sont mis à contester des décisions clé de la planification écologique. Bruno Le Maire est favorable au report de l'interdiction de location des passoires thermiques. Edouard Philippe parle de Bombe social en déstressant le marché locatif sans rien céder à l'ambition écologique. "On ne peut pas se plaindre que des hommes politiques essaient de comprendre et d'écouter les couches populaires. Mais est-ce qu'il faut pour autant reculer ? Et comme homme politique, ne pas essayer de résoudre, d'avancer, d'assumer ? Une fiscalité va frapper les concessions aéroportuaires et les concessions autoroutières. Un protocole a été signé entre la région Îles de France et l'État qui autorise une augmentation à trois fois de la taxe de séjour hôtelière. Quant à la taxe sur la résidence secondaire, 2 500 communes en France sont autorisées à l'augmenter jusqu'à 60 %. Pascal Perri dit ne pas être opposé à l'augmentation de ces taxes, car cela touche des gens qui ont les moyens. "On peut le faire, seulement, il faut arrêter de nous expliquer du matin au soir que dans ce pays les impôts n'augmentent pas", ajoute-t-il.