Les partis pris : "Gauche, l'éléphant dans la pièce...", "Impôts, un tabou qui saute !" et "Poutine bombarde de nouveau Kiev"

Quels sont les enjeux des législatives ? Qu'est-ce qui se passe chez LR et RN ? Du côté de la gauche, il y a un éléphant dans la pièce, à savoir qui serait à Matignon en cas de victoire de cette alliance de gauche ? Après s'être déchiqueté pendant des mois, la gauche s'est quand même retrouvée ce 12 juin pour acter un accord sur le principe des candidats unique et leur répartition. "Franchement, ce n'est pas clair", s'exprime Ruth Elkrief concernant cet accord. Pour son parti pris, François Lenglet s'est penché sur la conférence de presse du président de la République. Après l’avoir écouté, cette fois ce qu'on pressentait, ce qu'on redoutait pour certains, ce qu'on souhaitait pour les autres, pourrait arriver. Lors de la conférence, le chef de l'État indique cinq axes assez vagues et appelle la bonne volonté de droite comme de gauche pour le rejoindre et négocier une sorte de programme. "Il y a eu une étape de franchi.", dit François Lenglet. Vladimir Poutine recommence à bombarder Kiev. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps. La dernière fois, c'était un missile de croisière russe iskander qui avait été abattu au-dessus de la capitale, et qui a provoqué un incendie. "Là, il voit bien que les yeux se détournent. Il s'en donne à cœur joie.", dit Abnousse Shalmani. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.