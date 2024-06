Les partis pris : "Gauches, tout pour l'accord", "Chômage, il faut sauver la réforme" et "Les maladies de l'Europe"

Pour ce jeudi 13 juin, on dit "Gauche, tout pour un accord". Malgré les divergences, les différences et les tensions successives à Gauche, selon Arlette Chabot, "finalement Ils vont y arriver". Pour elle, il y a trois raisons. Premièrement, ce sera par la pression de l'histoire, deuxièmement par la pression de l'élection et enfin, les chiffres avec les votes des Français. Le Premier ministre Gabriel Attal a assuré ce jeudi 13 juin, sur France Inter, que le décret réformant à nouveau l'assurance-chômage serait bien pris "d'ici au 1er juillet". Elle se pose sur trois piliers. Ce sont la durée de cotisation, la durée d'indemnisation et la nouvelle borne d'âge senior à 57 ans. Pour Pascal Perri, il faut changer cette réforme. Les dirigeants du G7 réunis en Italie sont parvenus à un accord sur l'utilisation des actifs russes gelés pour aider l'Ukraine à hauteur de 50 milliards de dollars, a confirmé la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Selon Abnousse Shalmani, il suffit de voir les photos des membres du G7, pour constater combien l'Europe va mal. “La réunion est crépusculaire” disait-elle. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.