Les partis pris : "Gaza, la colère du monde arabe", "L'union nationale envolée ?" et "Pétrole, le risque de la flambée"

Alors que la situation se tend le long de la frontière entre Israël et Gaza, le monde musulman montre son soutien au peuple palestinien. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce vendredi 13 octobre en Iran, en Irak, au Liban ou en Indonésie, afin de manifester leur solidarité avec la population de Gaza. Le Hamas veut voir la Cisjordanie s'embraser et que cette dernière soutient le Hamas à Gaza. Si tel est le cas, Israël va se retrouver avec des fronts multiples. Catherine Jentile se demande si les pouvoirs en place voulant faire la paix avec Israël vont pouvoir gérer ces mouvements de soutien et de colère ? Ou si au fur et à mesure des manifestations ces pouvoirs ne vont pas être finalement déstabilisés par leur propre peuple ? Il ne peut ne pas y avoir de lien entre ce qui s'est passé à Arras et les appels au meurtre du chef du Hamas. Cet assassinat à Arras nous rappelle l'assassinat de Samuel Paty. La France est la cible du terrorisme islamique, car elle défend la "laïcité", dit Arlette Chabot. Face à cette menace qui vise particulièrement la France, elle pense que le président de la République avait raison de répéter qu'il faut "rester groupé et debout". Aujourd'hui, elle se pose des questions sur la capacité de résistance des Français. Combien de chocs les Français pourront-ils encaisser dans les mois qui viennent ? Des conséquences économiques se manifestent sur le terrain des énergies. La courroie de transmission de la répercussion de ce qui se passe au Proche-Orient, c'est la question des énergies : le pétrole et le gaz. Ce vendredi 13 octobre, le cours est remonté aux alentours de 88,97 dollars. La hausse est modeste, car l'Iran a une position intéressante sur le marché du pétrole. Il exporte 4% de la production mondiale, et ces derniers mois, les Américains ont laissé les Iraniens exporter du pétrole, un peu plus que la sanction le voudrait. Les Américains vont-ils fermer le robinet de l'Iran ? Puisqu'à ce moment-là, "le cours pourrait s'envoler", dit Dominique Seux.