Les partis pris : "Hanouka/Élysée, la laïcité égratignée", "L'or face au nouveau désordre mondial" et "Chine, des disparitions et un ballon..."

La célébration de la fête juive de Hanouka à l'Élysée, jeudi soir, fait polémique. Et une partie de la classe politique dénonce d'ailleurs une atteinte à la laïcité. C'est un sujet explosif, 100% français qui n'est pas compris dans le monde anglo-saxon et rejeté dans les pays arabes, selon Arlette Chabot. En ce qui concerne l'événement d'hier, elle estime qu'Emmanuel Macron a sans doute commis une erreur, sinon une maladresse, en rappelant la loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État. Nicolas Bouzou s'est intéressé à la montée spectaculaire du prix de l'or. À plus de 2 000 dollars l'once lundi, cette valeur refuge a touché en début de semaine son plus haut historique. Il rappelle que, traditionnellement, l'or était considéré comme la relique qui protégeait contre l'inflation. L'or est resté à un niveau élevé. Mais comme l'inflation commençait à diminuer, l'once d'or a perdu un petit eu de valeur. Pourtant, ça a remonté depuis le 7 octobre. Nicolas Bouzou estime qu'en réalité, aujourd'hui, l'or est devenu non seulement une alternative contre l'inflation , mais aussi une sorte de protection contre le désordre géopolitique mondial. Quant à Catherine Jentile, elle pense aujourd'hui qu'il ne fait pas bon d'être proche de Xi Jinping, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elle estime que le président chinois est en train de mettre un coup de balai dans son entourage, dans les très hautes sphères de l'Etat chinois. La disparition de Qin Gang, l'éphémère ministre des Affaires Etrangères du pays, depuis le 25 juin dernier, illustre bien cette situation inquiétante. Et à tous les niveaux des rouages de l'Etat chinois, la liste des personnes disparues, démises de leur fonction ou limogées n'est pas exhaustive. Par ailleurs, Catherine Jentile se demande si cette agressivité du pouvoir chinois, qui pour l'instant, se limite à l'intérieur du pays, ne va pas, un jour, se tourner vers l'extérieur, et notamment vers Taïwan, tout en soulignant qu'un ballon chinois a été repéré au large des côtes taïwanaises.