Les partis pris : "Immigration, la loi de la peur", Amende record contre Facebook" et "Le réveil grec"

Jean-Michel Aphatie revient sur la proposition de loi de LR sur l'immigration. Il dit que ce n'est pas en faisant peur à tout le monde sur la submersion que va provoquer l'immigration que l'on va progresser dans la connaissance du débat que pose l'immigration. Il a été très étonné qu'un parti qui a été au gouvernement propose une dérogation aux traités et du droit Européen. Selon lui, cela fragilise la France, c'est comme nier la notion de continuité de l’État. Il y a quelques heures à peine, Méta, la compagnie mère de Facebook, écope d'une amende record en Europe. Plus d'un milliard à cause de la gestion déficiente des données personnelles. L'intimité des utilisateurs européens est donc plus exposée au pouvoir des organismes publics américains. François Lenglet affirme que c'est la plus grosse amende jamais infligée par un organisme et trouve cette affaire intéressante parce qu'elle révèle une nouvelle fois les arrière-cuisines des réseaux sociaux. Abnousse Shalmani trouve le réveil économique de la Grèce vraiment intéressant et comprend que ce dernier ait une dent dure. Le pays a atteint une croissance de 6 % pour 2023. Son tourisme en plein essor bat des records avec 30 millions de visiteurs en 2022. Elle comprend que la Grèce ait la dent dure. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.