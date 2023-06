Les partis pris : "Immigration, Louis XIV est-il Français ?", "Musk aussi puissant qu'un chef d'État" et "l'embarrassant ambassadeur de Pékin"

Louis XIV est-il Français ? Alors que le Musée de l'histoire de l'immigration sera visible pour le public à partir du 17 juin, l'affiche de la promotion suscite la polémique. Sur la feuille, il est écrit "C’est fou tous ces étrangers qui ont fait l’histoire de France", avec comme fond un portrait du roi. Selon Jean-Michel Aphatie, "c'est un visuel ironique. Louis XIV est Français, mais il y a des étrangers qui ont fait l'histoire de France". Le patron de Tesla sera en France ce vendredi, dans le cadre du salon VivaTech. Il s'agit de sa deuxième visite dans l'Hexagone. Et à cette occasion, il va s'entretenir avec Emmanuel Macron. Pour François Lenglet, "Elon Musk est désormais accueilli comme un chef d'État un peu partout", "Pourquoi une telle fascination ? La réussite évidemment" ajoute-t-il. L'ambassadeur de Chine serait sur le départ, selon une information de la presse hongkongaise. Cette décision intervient après que Lu Shaye a provoqué un tollé en avril dernier. Sur LCI, il avait nié la souveraineté des pays issus de l'URSS, mis en cause l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine et regretté que l'Occident "chicane" sur les frontières post-soviétiques."Derrière ce discours, il y a l'impérialisme chinois", estime Abnousse Shalmani. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.