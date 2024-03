Les partis pris : "Implant cérébral, miracle ou mirage ?, "Le mur de la dette devient politique", "Carbone, ça baisse mais..." et "Tempête dans les clubs de gentlemen"

Muriel Valin est revenue sur l'histoire fascinante de Noland Arbaugh. Ce patient tétraplégique de 29 ans est parvenu à déplacer une souris d'ordinateur avec la pensée grâce à l'implant (puce posée dans son cerveau) Neuralink, une entreprise d'Elon Musk. La rédactrice en chef du magazine Epsiloon se demande s'il s'agit d'un miracle ou d'un mirage. Chaque président a son mantra. Pour François Hollande, c'était d'inverser la courbe de chômage en un an. Quant à Emmanuel Macron, président en exercice, sa formule sacrée, le mot ou la phrase qu'il répète de manière régulière est "pas de hausse d'impôt". Sauf qu'aujourd'hui, le chef de l'État est devant un dilemme existentiel, revenir ou pas sur cette promesse originelle face au mur de la dette qui devient en ce moment, selon Ruth Elkrief, politique. La France a réussi à réduire l'émission de gaz à effet de serre de quasiment 5% en 2023. La décrue est notable mais encore insuffisante, selon Pascal Perri. Ce dernier rappelle que nous avons fixé des objectifs de réduire l'émission de CO2 de 34% entre 2022 et 2030, et de -55% en 2050, la neutralité carbone. Le pays tient son budget carbone mais doit accélérer d'urgence. Abnousse Shalmani, elle, s'est intéressée aux clubs de gentlemen qui sont condamnés, à moyen terme, en Angleterre. The Guardian, quotidien de gauche britannique a obtenu la liste des 1 500 membres du légendaire Garrick Club fondé en 1831 par le Duc de Sussex. Le chef du renseignement extérieur britannique, Richard Moore, et le secrétaire général de Downing Street, Simon Case, ont alors démissionné de ce club huppé londonien réservé aux hommes, après la publication de cette liste.