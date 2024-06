Les partis pris : "Incidents à l'Assemblée, 3 leçons ", "Les normes vont-elles tuer Ariane ? " et " La Belgique des contraires "

Sébastien Delogu, député insoumis, a brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale lors des Questions au gouvernement, ce mardi 28 mai. Pour Ruth Elkrief, c'était une provocation délibérée. Il a été sanctionné d'une exclusion temporaire de 15 jours. Dans les couloirs, des insultes entre parlementaires ont également eu lieu, notamment entre David Guiraud de La France Insoumise et Meyer Habib des Républicains. Ruth Elkrief a décrit les trois leçons qu'elle a pu tirer de ces incidents à l'hémicycle pour les questions liées à la reconnaissance d'un État palestinien. Le secteur de l'espace européen, leader mondial pendant des décennies grâce à Ariane, risque d'être aujourd'hui marginalisé à cause de son fonctionnement bureaucratique. Sur ce sujet, Philippe Baptiste, président du CNES (Centre national d'études spatial, lors de son interview dans le Financial Times, appelle à la fin du modèle d'investissement de l'agence européenne. Il propose de sortir de ces règles pour alléger les coûts. L'enjeu c'est la capacité de lancement de satellites. François Lenglet se demande, alors, si ces normes vont-elles tuer Ariane ? Quant à Abnousse Shalmani, elle s'est intéressée à l'incroyable scénario politique en Belgique. Le pays est coupé en deux, l'extrême droite au nord et la gauche radicale au sud. Elle rappelle, en passant, la frontière linguistique et culturelle entre la Flandre, la région flamande de la Belgique et la Wallonie francophone. En Belgique, jamais l'extrême droite n'est rentré dans un gouvernement. Mais Abnousse Shalmani s'interroge si les nationalistes vont s'associer aux autres ? Elle précise que ce soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite, leur point commun c'est qu'ils veulent beaucoup moins d'Europe.