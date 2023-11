Les partis pris : "Israël, la guerre qui coûte cher", "Alger, Tunis, les lois qui choquent" et "Dupond-Moretti, oui le procès est utile"

Au total, la guerre en Israël pourrait coûter deux à trois points de PIB avec le coût indirect des tensions, comme le service militaire de trois ans, la moitié du territoire réquisitionné par les militaires et les colons qui absorbent 11 % des dépenses publiques. François Lenglet s'interroge alors si au fond, aux yeux des pays non-occidentaux, ce n'est qu'une manifestation d'une supériorité qu'ils contestent aujourd'hui. La loi prévoit des peines de six à douze ans de prison pour toute communication, contact, propagande, conclusion de contrat ou coopération, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité tunisienne, avec toutes les personnes physiques et morales affiliées à l'entité sioniste. Pour Abnousse Shalmani , c'est de l'antisémitisme qui existe depuis très longtemps et il est flatté. Éric Dupond-Moretti a affirmé ce 6 novembre, à son procès : " jusqu'à ces dernières heures, je ne me suis pas défendu, au fond pour ne pas que mon ministère et mon action soient éclaboussés" Selon Ruth Elkrief :"Ce procès qui s'est ouvert cette après-midi, devant la Cour de justice, peut être une forme de catharisme pour répondre à la défiance des Français, il est logique, il est normal." Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.