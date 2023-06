Les partis pris : "Jeune tué à Nanterre, colère et émotion", "Écologie, le règne de l'émotion" et "Trump, le dangereux vantard"

Un drame impliquant la mort d'un jeune de 17 ans s'est produit à Nanterre ce mardi 27 juin. En refusant d'obtempérer, le jeune homme qui était au volant de sa voiture a été tué par un policier. Une vidéo de la scène a été tournée par un passant et la vidéo contredit le récit des policiers. Selon Jean-Michel Apathie, si la scène n'avait pas été tournée, "la version des policiers aurait prévalu". En 2015, Audi Group, filiale de Volkswagen, a reconnu avoir installé des dispositifs de trucage dans près de onze millions de moteurs. Cela a pour but de fausser les tests de pollution effectués sur les véhicules. François Lenglet s'est exprimé sur les conséquences de ce scandale du dieselgate, notamment pour les constructeurs et les collectivités. Le diesel a emporté dans sa chute tous les moteurs thermiques. Selon lui, "sous l'empire de l'émotion provoquée par ses malversations scandaleuses que l'on a pris toute une rafale de décisions sur l'avenir de l'automobile". Il y a un peu plus de quinze jours, l'ancien président américain Donald Trump, a été mis en examen par la justice fédérale pour le transport illégal de documents ultra-confidentiels. Fin août 2022, une perquisition géante a été réalisée et là, le FBI découvre la photo des documents chez lui. Le pire dans tout ça, c'est que Trump a menti quand on lui a demandé de récupérer les documents, affirmant qu'il ne les avait pas alors que c'était bien le cas. Selon Abnousse shalmani, Trump "est en train de bouleverser culturellement les Américains ".