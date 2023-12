Les partis pris : "Jordan Bardella, "Je m'voyais déjà..."", "Nikki Haley, la comète face à Trump" et "Moins de vignes, moins de piquette"

À 28 ans, Jordan Bardella, l'actuel président du Rassemblement national, est l'atout maître de Marine Le Pen. Mais Ruth Elkrief voit aussi que ce jeune politique est un bon soldat en train de s'émanciper. Elle précise que jusque-là, Bardella vivait dans la contrainte inhérente à son statut de numéro 2 au sein du RN, exister mais ne pas dépasser les limites. Mais l'histoire s'accélère depuis quelques jours. Selon des sondages publiés mercredi, il est plus populaire que Marine Le Pen. Et le natif de Seine-Saint-Denis est la 6ème personnalité préférée des Français. Il caracolait déjà dans les sondages pour les Européennes, mais en plus, depuis quelques jours, il est devenu Premier ministre potentiel. Ruth Elkrief est aussi revenue sur le parcours un peu surdoué de la politique de Bardella. Elle croit qu'il se projetait déjà en 2032. Abnousse Shalmani s'est intéressée à Nikki Haley, un des candidats aux primaires républicaines en vue de la présidentielle américaine de 2024. Elle a été nommée, en 2017, ambassadrice des États-Unis à l'ONU. D'après Abnousse Shalmani, les milliardaires américains se tournent aujourd'hui vers elle, et au pays de l'Oncle Sam, c'est important. Il faut donc prendre sa candidature au sérieux. L'éditorialiste estime aussi que Nikki Haley peut attirer les électeurs indépendants et modérés qui représentent quatre électeurs sur dix aux États-Unis et qu'elle se présente comme la comète face à Donald Trump ou Joe Biden. Quant à Pascal Perri, il est revenu sur le fait que la filière du vin prête à réduire la surface du vignoble français. Il a fait le constat que chaque jour, dans le pays, les buveurs de vin disparaissent et qu'ils sont remplacés par des buveurs de bière ou de mix. Selon lui, le vignoble français, un élément absolument historique de notre patrimoine, est en difficulté aujourd'hui, parce qu'il affronte une crise de surproduction. Alors, la filière envisage sérieusement une diminution de 13% de la taille du vignoble. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.