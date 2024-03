Les partis pris : "La boussole inversée de l'ONU" , " De l'autre côté du Miroir", et "I.A, la France enfin dans le jeu ! "

L'Assemblée des Nations Unies pour les droits de l'homme fait bondir Abnousse Shalmani. Il y a bien longtemps que la situation se dégrade dans le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, en 2026, disait " la politique à miner les sessions du conseil des droits de l'homme à un tel point que la crédibilité déclinante de la commission fait une ombre sur la réputation du système des Nations Unies dans l'ensemble". “Le plus grand problème aujourd’hui, c’est le grand remplacement” conclut-elle Le président de la République, Emmanuel Macron, recevait ce jeudi 7 mars, les chefs de partis à l'Élysée. Il a affirmé qu'il n'y avait "aucune limite" ni ... aucune ligne rouge" au soutien de la France à l'Ukraine. Pour Arlette Chabot, il y a des calculs politiques intérieurs et il y a une vraie inquiétude exprimée par le président de la République, au-delà de l'opération politique dont on peut effectivement le suspecter. Selon François Lenglet, la France fait son entrée dans le jeu de l'Intelligence Artificielle, grâce à l'entreprise française Mistral AI. Elle a été créée en moins d'un an par trois jeunes français. Il s'agit d'Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix. C’est une licorne Française à 2 milliards d'euros. La question qui se pose est : peut-elle rester française ? Selon lui, les Européens n'ont pas la capacité financière suffisante pour pouvoir mettre des milliards sur un projet aussi grandiose. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.