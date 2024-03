Les partis pris : "La Courneuve, un air de “Far West”", L’État nounou dans toute sa splendeur" et "Immigration, le prix de l’impuissance"

Le commissariat de la Courneuve est pris d'assaut par une centaine de personnes, après la mort d'un jeune homme, percuté par une voiture de police lors d'une course-poursuite. Selon Ruth Elkrief, ce déchaînement de violence est le symbole de l'État, le symbole de la République et de l'autorité. Elle trouve très grave que certains élus jettent de l'huile sur le feu. Cela l'inquiète, car c'est une menace pour les citoyens. Le Premier ministre, Gabriel Attal, rapporte dans la Tribune : "Une semaine de travail "différenciée" dans l'administration pour les parents divorcés". François Lenglet pense que c'est une initiative saugrenue, parce qu'elle fait porter aux employeurs la responsabilité d'organiser le temps de travail spécifique des personnes divorcées. Pour lui, le divorce est un choix individuel et ne doit pas être supporté par la collectivité. L'Union européenne signe un accord avec l'Égypte pour que ce dernier contienne les migrants qui veulent gagner l'Europe. On paie le prix de l'impuissance, selon Abnousse Shalmani. Elle trouve cela hallucinant. D'un point de vue humanitaire, elle trouve cela extrêmement gênant vis-à-vis des migrants qui sont envoyés comme monnaies d'échange.