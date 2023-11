Les partis pris : "La mémoire d'Anne Frank assassinée", "Frondeurs LFI, maintenant il faut partir" et "Migrants, bien plus que de l'économie"

La crèche "Anne Frank" à Tangerhütte, au nord-est de l'Allemagne, va être rebaptisée "Weltentdecker" qui signifie "découvreurs du monde" en français. Abnousse Shalmani trouve cela "presque grossier". La directrice de la crèche, Linda Schichor, a expliqué que cette demande émane des parents qui veulent un établissement plus adapté aux enfants. D'après Abnousse Shalmani, "Le problème ce n'est pas Anne Frank, le problème, d'une part, ce sont ces parents immigrés qui refusent de se reconnaître dans son histoire." La contestatrice Raquel Garrido est sanctionnée par La France Insoumise. Elle a eu quatre mois sans prise de parole. La politicienne a mis les pieds dans le plat. Elle a été punie pour accumulation de propos répétés qui nuisent aux agissements et au bon fonctionnement collectif. "Elle se retrouvait, comme d'autres, à défendre des positions indéfendables", ajoute Ruth Elkrief. Un bon nombre de pays européens sont en train de durcir considérablement leur politique d'accueil des migrants. C'est le cas de la Suède, du Danemark, de l'Italie, de la France, et surtout, probablement le plus spectaculaire, de l'Allemagne. Ce dernier qui a ouvert ses frontières massivement en 2015 à l'époque de Merkle. À ce moment, le pays accueillait un million de personnes par an. François Lenglet affirme que : "L'économie n'est pas le seul critère pour apprécier l'immigration. Les hommes ne sont pas substituables." Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.