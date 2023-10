Les partis pris : "La peur de la désunion nationale", Le piège des bas salaires" et "Le héros qu'Israël aurait aimé avoir"

La manifestation en soutien à la Palestine, organisée jeudi soir à Paris, a été autorisée à la dernière minute, par la justice après avoir été interdite par la préfecture. Selon Arlette Chabot, tout cela n'est pas souhaitable. Elle dit que préserver l'unité nationale dans les conditions de terrorisme est presque une mission impossible. Le phénomène de smicardisation de la société est de plus en plus inquiétant. D'après Nicolas Bouzou, travailler plus et travailler mieux ne sert plus à grand-chose. Il pense que si on veut revaloriser le travail, il faut aussi donner les moyens aux entreprises de payer correctement les salariés. Le héros dans la famille Nétanyahou est Yoni Nétanyahou, membre de Tsahal. Il a été tué en 1976 lors du détournement du vol Paris-Tel Aviv, détourné sur Ouganda Entebbe. Lors de la prise d'assaut par son unité d'élite, les 100 otages ont été libérés et Yoni a été le seul tué dans l’opération. Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou est de plus en plus critiqué. Catherine Jentile se demande si après la guerre, il va toujours garder sa place. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.