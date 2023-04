Les partis pris : "La pire crise depuis 1958", "Fraudes sociales, B. Le Maire s'exaspère" et "La Tunisie bascule"

Après l'allocution du président de la République de lundi soir, Pierre Rosanvallon, historien et sociologue, dit être en colère et affirme qu'en tant qu'historien, il pense que nous sommes en train de traverser, depuis la fin du conflit algérien, la crise démocratique la plus grave que la France ait jamais connue. Jean-Michel Aphatie le confirme, en disant que nous avons un problème constitutionnel, donc un problème démocratique. Que de ce fait, les pouvoirs publics ne fonctionnent plus, selon lui. Il dit qu'il va falloir mettre de la volonté, parce que la mécanique de 1958 était formidable, en France, et que c'est ce qu'on a fait de mieux. Bruno le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France depuis 2022, s'exaspère sur la question de fraudes sociales. François Lenglet trouve ingénieux et félicite le plan de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en rappelant qu'il s'agit de défendre les Français et les étrangers vivant en situation irrégulière contre les Français qui fraudent et les étrangers qui fraudent. Ce lundi soir, Rached Ghannouchi, chef du parti de l'opposition islamiste, Ennahdha a été arrêté. L'arrestation fait suite à son discours de ce week-end où il déclare que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si l'Islam politique disparaissait. Il est également attendu pour deux enquêtes. La première pour corruption et blanchiment d'argent et la deuxième qu' Ennahdha aurait participé au convoyage de jeunes tunisiens en Syrie et en Irak pour faire le jihad. Pour Abnousse Shalmani, la Tunisie s'enfonce un peu plus, non seulement, c'est la bascule autocratique, mais aussi la bascule dans une crise économique d'ampleur pour faire souffrir les Tunisiens.