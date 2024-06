Les partis pris : "La politique trouble les jeux", "Les “tops jobs” sans la France ?" et "Nucléaire, attention danger ?"

La politique risque de troubler les Jeux olympiques qui débuteront le 26 juillet. Les éléments perturbateurs sont le calendrier dissolution-élection, le problème de la sécurité et l'état d'esprit des Français en cas de victoire du Rassemblement national. "On est dans un chaos politique, une complexité énorme", déclare Arlette Chabot. Le temps de Jacques Delors et Simone Veil est totalement révolu à l'époque où les Français étaient à la tête de l'Europe. Aucun candidat français ne figure sur la liste des tops jobs européens. La présidence du Conseil devrait revenir à António Costa, mais il fut l'objet d'une enquête pour trafic d'influence. Quand on voit les résultats des élections européennes du 9 mai, avec la poussée des partis populistes et une critique certaine de l'Union européenne, peut-être que ce n'était pas la meilleure idée, selon Catherine Jentile. Le Niger a annoncé, le jeudi 20 juin, qu'il retirait à la France des permis d'exploitation de la mine géante d'Imouraren à Orano, dont les réserves sont évaluées à 200 mille tonnes, une des plus importantes au monde. Dominique Seux se demande si c'est inquiétant pour l'approvisionnement en uranium pour la France. A priori non selon lui.