Les partis pris : "La “punition” chinoise contre Taïwan", "CO2, qui se soucie des bonnes nouvelles ? " et "Le bonheur d’”un p’tit truc en plus” ! "

La Chine a encerclé Taïwan avec des navires et des avions militaires, comme "punition", après l'élection du président du Parti "indépendantiste". Abnousse Shalmani trouve qu'on devrait défendre toutes les démocraties libérales, comme nous le faisons en Ukraine et comme nous devons défendre davantage Israël contre les terroristes du Hamas. Dans la soirée du mercredi 22 mai, Gabriel Attal a annoncé une baisse de 5,8% des émissions de gaz à effet de serre en France, en 2023, lors d'un meeting en Mayenne. Pascal Perri trouve remarquable que tous les grands secteurs, fortement carbonés, participent au recul. Il pense que cela infuse dans la société. "Un p'tit truc en plus", la comédie cocasse qui est mise en scène par Artus, a rencontré un succès commercial. Le film a atteint les trois millions d'entrées ! Arlette Chabot trouve cela formidable et émouvant, car ses films racontent à chaque fois des formes de vie et créent des solidarités extraordinaires. "Ça fait du bien, ça fait plaisir", ajoute-t-elle.