Les partis pris :"La victoire des femmes iraniennes", "Violence gratuite, impuissance politique" et "Inflation, seuls les patrons ont compris"

C'est ce 14 septembre 2023 qu'on commémore le lancement du mouvement des femmes et des hommes contre le port obligatoire du voile en Iran. Ce sont les un an de la mort de Mahsa Amini, qui avait été arrêtée puis tuée dans la foulée, parce qu'elle portait le voile. Ce mouvement est-il une victoire des femmes iraniennes ? Pour Abnousse Shalmani, "les démocrates ont gagné". "Le peuple iranien a gagné, parce qu'une comédienne de théâtre, éborgnée lors des manifestations, marche en tailleur et en sourire, sans voile et sans peur dans les rues de Téhéran. Ces derniers temps, plusieurs formes de violences gratuites et inexplicables sont constatés dans les rues. Une femme de 53 ans a, par exemple été rouée de coups à Nice en plein centre-ville. À Marseille Socayna, une jeune étudiante de 24 ans, perd la vie après avoir reçu une balle perdue alors qu'elle se trouvait dans sa chambre. Pour Ruth Elkrief, "on a un sentiment d'impuissance, la nôtre et celle de l'État". "Il faut se mobiliser tous, on ne peut pas tout attendre de l'État", ajoute-t-elle. L'inflation, est-ce que les salaires suivent ? Un graphique de l'Insee montre que les courbes des prix à la consommation et des salaires se croisent. Pour Nicolas Bouzou "Cela veut dire qu'en France, le pouvoir d'achat des salariés augmente" et "les choses sont en train de changer ".