Les partis pris :"Lampedusa, halte à l'hypocrisie !", "Messe/Pape, le président peut y aller" et "Usine/Batteries, le réveil français"

C'est une crise migratoire dont on parle énormément, la crise à Lampedusa. L'île est connue depuis de très nombreuses années et est sous le feu des projecteurs. Il faut dire halte à l'hypocrisie et surtout arrêter de prendre le problème à l'envers selon les dires de Catherine Jentile. Au lieu de construire des barrières et de se déchirer au sein de l'Europe, pour elle, il vaudrait peut-être mieux prendre le problème à la racine. Le 23 septembre 2023, le pape François sera à Marseille pour la conclusion des Rencontres méditerranéennes. Une semaine avant son arrivée, on sait que le président de la République, Emmanuel Macron, va s'y rendre. Bien évidemment, cela a créé une polémique, notamment dans les rangs de l'opposition. Plusieurs questions se posent, mais pour Arlette Chabot, le président a le droit d'assister à la messe du pape et ce n’est pas la première polémique en ce genre. La quatrième usine de batterie va être construite à Dunkerque, par le taïwanais Prologium. Nicolas Bouzou, explique que c'est la première grande usine produisant en France des batteries pour voitures électriques. C'est en effet une préparation à l'interdiction des moteurs thermiques dans l'Union européenne à partir de 2035. La France développe alors une politique publique pour réindustrialiser les territoires français afin de produire des batteries localement, sans avoir recours à la Chine. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.