Les partis pris : "Larcher, l'homme providentiel ?", "quatre jours par semaine, un gros risque" et "Iran, le voile ou la liberté"

Dans 48 heures, le Conseil constitutionnel se prononcera sur la réforme des retraites. Va-t-il valider l'essentiel de la réforme ? À ce moment-là, que se passera-t-il après ? Une relance de l'action gouvernementale ? Peut-être un changement de gouvernement ? Jean-Michel Aphatie part de l'hypothèse où le Conseil constitutionnel annulerait la loi. "Ce serait un tel choc, un tel séisme qu'il est difficile d'en prévoir les conséquences", dit-il. Il explique également que les stratèges de l'Élysée pensent qu'une partie des Républicains est disponible pour un accord de coalition. Ceci supposerait qu'une personnalité du parti Les Républicains soit nommée à Matignon. Pour lui, il n'y a pas 36 personnalités consensuelles, sauf Gérard Larcher, le président du Sénat. Pour sortir de la crise, Emmanuel Macron pense qu'il faut chercher un accord de coalition. En nommant un Républicain à Matignon, il espère décrocher 40 députés et avec les 250 députés Renaissance pour former une majorité. Mais cela reste difficile, explique-t-il, car nous sommes proches d'un vrai problème institutionnel et politique. Pour se réconcilier avec le travail, la semaine de 4 jours est-elle la solution ? Sur le papier, c'est attrayant, estime Pascal Perri. Mais est-ce que ça fait vraiment gagner une journée ? Les 35 heures ont renforcé la pression sur les salariés. Aujourd'hui, si une partie des salariés se sentent mal au travail, il estime que c'est lié en partie à l'impact des 35 heures. La productivité horaire est stable, voire déclinante. Pascal Perri prévient sur le risque d'épuisement avec la semaine de quatre jours. Abnousse Shalmani évoque le changement en Iran. Elle rappelle que des hommes meurent en majorité dans ce pays. Ils participent largement à la révolution féministe et paient de leur vie. Il y a moins de manifestations, mais ils affinent leur slogan pour ramener Khomeiny comme la figure de la tyrannie absolue qu'il faut démanteler. Des Iraniennes se font photographier devant les ruines de Persépolis. Leur but est de marquer le fait que l'Iran, avant d'être islamique, est la Perse. Elles osent le short. "Si le voile tombe, les mollahs trébucheront dessus, et ça serait justice", conclut Abnousse. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.