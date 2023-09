Les Partis pris : “L’arrêt de mort des petits pompistes”, “Harcèlement, regardons les autres !” et “La face cachée d’Elon Musk”

Élisabeth Borne a décidé d'autoriser la vente à perte pour le carburant. Les grandes enseignes ont désormais le droit de vendre l'essence moins chère que ce qu'elle ne coûte. Cela contrevient à la loi fondatrice pour le commerce français de 1963 qui protège la concurrence entre les gros et les petits. Un prix inférieur au prix de revient pénalise les petits parce que le gros, lui, pourra se rattraper ailleurs, sur tel ou tel autre produit. De ce fait, François Lenglet considère que cette décision est l'arrêt de mort des petits pompistes. C'était une émotion nationale après la note du rectorat qui a été dévoilée et qui avait été adressée à ses parents, endeuillés par la mort de leur fils, victime de harcèlement. Au lieu d'inventer les fameux Parcoursup, Affelnet, et tout ce qui donne des cauchemars aux parents et aux enfants, Ruth Elkrief souhaite moins d'algorithmes et plus d'humanité du côté de toute cette administration de l'Éducation nationale. Cette fameuse lettre accuse les parents de porter atteinte au personnel de l'Éducation. Cela l'a mis dans une colère noire. Elle dit : "On a un sentiment d'impuissance, regardons ce que font les autres". Révélé par la biographie d'Elon Musk, signée du grand Walter Isaacson, le milliardaire possède 100 000 stations Starlink sur le territoire ukrainien et que grâce à ces satellites, il aurait coupé l'Internet sur le territoire depuis le début de la guerre pour empêcher des drones ukrainiens de lancer une attaque sur la flotte russe en mer Noire. Ce qui amène Abnousse Shalmani à dire qu'il est plus puissant que la plupart des chefs d'État et qu'il a une influence énorme sur le monde. C'est la face cachée d'Elon Musk, dévoilée par cette biographie dont on commence à connaître de plus en plus d'extraits.