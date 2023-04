Les partis pris : "Laurent Berger, l'exemple à suivre", Starship, un flop mais de l'espoir" et "Les Hindouistes réécrivent l'histoire dans les manuels scolaires"

Tous les soirs, Jean-Michel Aphatie, Pascal Perri et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI. Laurent Berger, secrétaire général de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) depuis 2012, passe la main et il quitte la tête de la CFDT. Il sera remplacé par Marylise Léon. Pour Jean-Michel Aphatie, un chef capable de dire qu'il n'est "pas indispensable" et qui décide de laisser le processus collectif décider de sa succession est un "exemple à suivre". "C'est la démonstration d'un savoir-vivre", ajoute-t-il. La fusée Elon Musk, Starship, a explosé en vol ce jeudi, au Texas. "C'est flop mais il y a de l'espoir", estime selon Pascal Perri. "Derrière, il y a un projet en coopération avec Artémis, en 2026, pour coloniser la Lune, qui serait la première étape, pour aller ensuite sur Mars", explique-t-il. En ce moment, le concept de l'Hindutva s'installe en Inde. C'est un concept de l'indianité partout et en tout, inévitablement dirigé contre les musulmans. Le programme est appliqué par le Premier ministre qui dit que personne ne peut empêcher l'Inde de réécrire son histoire avec fierté. Plus de 1 000 modifications ont été apportés dans les manuels scolaires de science politique, science sociale du secondaire. Abnousse Shalmani est fascinée par ce concept qu'elle trouve hilarant.