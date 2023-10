Les partis pris : "Le numéro d'équilibriste d'E. Macron", "Les États arabes coincés" et "Gaza/Israël, pas de panique économique"

En ce temps de guerre entre l'Israël et le Hamas, le président Emmanuel Macron est en déplacement en Israël. Il s'est rendu en Cisjordanie, où il a rencontré Mahmoud Abbas. Ils ont tenu une conférence de presse. Le président français partira mercredi pour la Jordanie. Selon Ruth Elkrief, le président tient sa ligne française. "Il veut apaiser le climat et distribuer une parole équidistante et juste", ajoute-t-elle. Ce samedi 21 octobre a eu lieu le " sommet pour la paix" au Caire, avec la participation d'États arabes et européens. Ils ne sont pas parvenus à établir un communiqué conjoint. Les États arabes ont dénoncé "l'hésitation incompréhensible" des Occidentaux à condamner les bombardements israéliens sur des civils Gazaouis et leur double standard. "Ces pays arabes sont coincés entre leur dépendance aux Américains et leur opinion publique", souligne Abnousse Shalmani. Lors d'une conférence ce mardi 24 octobre, le président de la Banque mondiale s'est exprimé sur la possible conséquence de la guerre Israël/Hamas. Il estime que l'économie internationale se place en ce moment dans une situation très dangereuse. "La Banque mondiale a une tradition de fausse prévision", réagit François Lenglet. Il ajoute que l'Europe se dirige vers une de ses récessions habituelles, largement causées par la crise du modèle allemand, mais pas par la guerre.