Les partis pris : "Le président du passé ? Et alors...", "JO, cessons les anathèmes" et "Voitures électriques, chute de tension"

Ce mercredi 20 mars, la Nation a rendu hommage à l'Amiral Philippe de Gaulle, fils du Général décédé à l'âge de 102 ans. Quand on fait le compte, on se rend compte à quel point ces commémorations sont devenues fréquentes. C'est le 25ème hommage national d'une personnalité disparue rendu par Emmanuel Macron. C'est un record sous la Ve République. Beaucoup s'interrogent, alors, sur cette propension présidentielle à multiplier les hommages nationaux. Sophie Coignard, journaliste au Point, a par exemple dit que "trop d'hommages tue l'hommage". Mais Ruth Elkrief n'est pas de cet avis. Le Comité olympique décide que la Russie et la Biélorussie ne participeront pas à la cérémonie d'ouverture des JO. C'était déjà le cas en 2021, à Tokyo, où les athlètes russes participaient déjà sous bannière neutre en raison des scandales de dopage dans le pays. Abnousse Shalmani dénonce, alors, le fait que des sportifs de haut niveau, qui se sont battus pour ça, soient réduits à leurs nationalités. Quel retournement de tendance ! Les ventes de voitures électriques qui avaient le vent en poupe en 2023, connaissent une forte baisse depuis le début de cette année 2024. Pour Tesla, par exemple, les perspectives de ventes des véhicules électriques sont en repli pour 2024. La Chine est le seul endroit où la vente de voitures électriques progresse aujourd'hui. Pascal Perri explique les raisons de cette chute de tension. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.