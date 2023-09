Les partis pris : "Le sport plus fort que la politique", "L'Inde n'est pas la Chine de demain" et "Mexique/femmes, révolution ou illusion"

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby a lieu ce soir du vendredi 8 septembre. Le président de la République, Emmanuel Macron, donne tout son soutien à l'équipe française. Il va être présent à beaucoup de matchs. La question se pose, y a-t-il une frontière entre la politique et le sport ? Arlette Chabot pense que "C'est sur les sportifs, aujourd'hui, qu'on fait retomber la responsabilité de redonner le moral aux Français." À partir de ce soir, l'Inde accueille des hommes d’État à l'occasion de la G20. Il s'agit de la réunion des dirigeants des 20 puissances économiques du monde. Pour la première fois, le président chinois n'y est pas. Il y a peut-être une rivalité entre les deux pays. Certains disent que l'Inde n'est pas la Chine de demain. Dominique Seux est de cet avis : "L'écart de puissance économique est absolument abyssal", et il ajoute : "Le PIB de la Chine est aujourd'hui cinq fois supérieurs à celui de l'Inde." Au Mexique, deux femmes s'affrontent à l'élection présidentielle de l'année 2024. C'est une révolution pour un pays machiste. C'est spectaculaire, en sachant que le pays détient un taux très élevé de féminicides. Les attaques à l'acide, qui sont très fréquentes contre les femmes, n'ont été reconnues comme violence physique que récemment. "Il faudrait une sacrée paire d'ovaires pour celle qui va être élue pour réussir à lutter contre toutes ces violences et ces injustices" affirme Catherine Jentile. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.