Les partis pris : "Législatives, le réveil des syndicats", "Nous ne disons jamais “merci”" et "La gauche vers la victoire… à Londres"

On assiste à des prises de positions partout de syndicats dans plusieurs secteurs. C’est la deuxième fois que le monde syndical se mobilise contre le Rassemblement national. Pour Ruth Elkrief, c'est un réveil politique explicite de ces collectivités. Mais elle se demande si en prenant position ainsi, ils ne se coupent pas d’une partie de leur base. La campagne législative qui s'est engagée comporte des engagements de dépenses comme jamais. Pascal Perri pense qu’il faut commencer à raisonner en termes d’unité de compte qui n’est autre que le minimum des dépenses proposées par les candidats. “De façon générale, nos consommateurs, électeurs ne disent jamais merci, il dit toujours encore”, explique-t-il. Keir Starmer pourrait devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni. Il assume le patriotisme des nouveaux travaillistes, parle sécurité sans s'excuser, veut renforcer les effectifs des douanes et contrôler correctement le niveau d’immigration net. Abnousse Shalmani est conquise et déclare “oui, je vote gauche, mais gauche britannique”. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.