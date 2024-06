Les partis pris : "Législatives, restons pragmatiques !", "La saison des promesses" et "L'urgence pour Kiev"

Depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, tous les partis se mettent en ordre de marche. Il ne reste que 20 jours avant les législatives. Concernant les sondages, "Attentions restons pragmatiques" disait Arlette Chabot. Selon elle, pour cette élection, il n'y a que des inconnus, des interrogations et il est impossible de dire, quelle assemblée sortira de ce scrutin. Pour Nicolas Bouzou, "On est dans le point d'orgue des promesses". Les responsables de la gauche unie sous la bannière "Nouveau Front populaire" ont dévoilé ce vendredi 14 juin, matin, les premières mesures de leur programme commun. Et le RN n'est pas en reste, avec l'interview dans le FaceÀFace avec Apolline de Malherbe, de Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Selon lui, ses annonces à l'emporte-pièce ont déjà eu un impact. " Le soutien pour Kiev, c'est maintenant ! Pour reprendre un slogan politique" disait-Catherine Jentile. Avec les bouleversements en Europe, en France et aux États-Unis avec les élections, on s'inquiète du côté des alliés les plus fervents de l'Ukraine. Donc entre le soutien militaire, l'entrée dans l'Otan et puis les garanties financières, c'est absolument capital pour l'Ukraine. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.