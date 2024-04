Les partis pris : "Les campus américains en roue libre...", "Économie de guerre, vraiment ?" et "Les cailloux dans la chaussure du RN"

L'audition parlementaire de Nemat Shafik, 61 ans, présidente de l'Université de Columbia, a été le point de départ d'une intensification des manifestations pro-palestiniennes sur les campus américains. Des campements non autorisés ont alors fleuri devant une douzaine d'universités américaines. C'est une épreuve de force entre la présidente et les étudiants qui font de l'apologie directe du terrorisme et de l'antisémitisme pur. Cette situation, Abnousse Shalmani la trouve ahurissante, d'autant plus qu'elle se passe dans des campus universitaires américains. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, Emmanuel Macron n'a cessé de répéter que la France doit entrer dans "une économie de guerre" pour faire face à de futures menaces, aux nouveaux dangers géopolitiques qui nous entourent. Et pendant ce temps-là, la France éternelle continue imperturbable. La preuve, le principal syndicat des contrôleurs aériens a levé son préavis après un accord "gagnant-gagnant" trouvé dans la nuit du 24 avril. François Lenglet se demande, alors, si notre pays entre vraiment dans une économie de guerre, car cela suppose la mobilisation de l'ensemble de l'économie vers les besoins de l'armée. Concernant les élections européennes de 2024, on dit beaucoup que le Rassemblement national survole la campagne dans les sondages. En revanche, Ruth Elkrief décèle ici et là des petits cailloux dans les chaussures du RN. La gêne est palpable au sein du parti. Quatre jours après l’annonce en grande pompe par Marine Le Pen de la présence de Saidali Boina Hamissi, figure politique mahoraise, sur la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes de juin, les cadres du parti assurent ce mercredi 24 avril que rien n’est acté. Ce rétropédalage fait suite aux révélations de Libération sur des propos misogynes et complotistes tenus par l’intéressé. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.