Les partis pris : "Les craintes des Juifs de France", "Palestine, d'embarrassantes subventions" et "Arabie saoudite/Israël, la volte-face"

Alors que se déroulent des manifestations lundi soir à Paris en soutien à Israël, après l'offensive du Hamas, les Juifs de France craignent une exportation des conflits en Israël. Aujourd'hui, Ruth Elkrief pense aux gens qui vont aller dans les synagogues dans les semaines qui viennent, et qui vont avoir peur. C'est pour cela qu'elle met en garde "Attention ! Halte aux pyromanes, à tous ceux qui vont ne pas prendre leurs responsabilités dans la semaine qui vienne, alors que c'est très important". Elle fait allusion aux hommes politiques avec cela. François Lenglet a relevé d'embarrassantes subventions. L'Union européenne soutient le droit d'Israël à l'autodéfense et suspend l'aide aux Palestiniens, a annoncé lundi Olivér Várhelyi, Commissaire européen chargé de l'Élargissement et de la politique de voisinage. Il dénonce l'ampleur et la brutalité des attaques contre Israël et contre le peuple Israélien. À son avis, c'est un tournant qui mérite une décision radicale. Pour lui, "il faut derrière ça se pencher, sur le moyen de vérifier les circuits d'aides de façon à ce qu'on authentifie qu'elle va bien là où elle est destinée". Le mouvement islamiste du Hamas a menacé lundi soir de tuer des otages israéliens à Gaza en réaction aux raids israéliens sur l'enclave palestinienne. Mais il y a déjà aussi une conséquence plus générale de cette attaque. Par exemple, l'Arabie Saoudite pourrait faire volte-face dans son projet d'alliance avec Israël. "Tous les accords de paix d'Israël avec d'autres pays arabes risquent d'être mis à mal", avance Catherine Jentile, en raison de cette nouvelle guerre et notamment de l'accord avec l'Arabie Saoudite. Pour elle, l'attaque du Hamas avait un double objectif : ramener la cause palestinienne sur le devant de la scène et entraver tout accord de paix entre Israël et les voisins de la région. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.