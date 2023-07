Les partis pris : "Les dealers plus forts que la police", "Intégration, l'exemple britannique" et "Fortunes, merci le luxe..."

Emmanuel Macron s'est rendu dans la nuit de lundi à mardi auprès des forces de l'ordre, dans le XVIIe arrondissement de Paris. Quand le chef de l'État a demandé aux policiers, "mais les gamins, ils écoutent qui ?", "les dealers monsieur le président". Et certains d'entre eux ont évoqué que les dealers ne seraient pas pour rien dans l'accalmie des émeutes. Alors, Jean-Michel Apathie trouve scandaleux que les narco-trafiquants aident l'État à rétablir l'ordre public. L'éditorialiste cautionne aussi la demande de l'avocat de la famille de Nahel de dépayser l'affaire. Abnousse Shalmani s'est intéressé à la question d'intégration. Elle s'est penchée à comparer le modèle communautariste anglo-saxon et la forme universaliste et laïque à la Française. Elle prend l'exemple du Premier ministre britannique Rishi Sunak d'origine indienne, de trois personnalités qui composent son gouvernement, à savoir Kwasi Kwarteng, Suella Braverman et James Cleverly dont sa mère vient de Sierra Leone, ainsi que de Sadiq Khan, maire de Londres, d'origine pakistanaise. Abnousse Shalmani affirme que l'intégration britannique est une intégration libérale. Et elle de conclure que ce qu'il faudrait à France est un peu plus de libéralisme et un peu moins de socialisme. Selon le classement du magazine Challenges publié ce mercredi, les 500 plus grandes Fortunes de France cumulent 1.170 milliard d'euros en 2023, du jamais-vu. Pascal Perri met en évidence notamment la forte progression des montants des avoirs financiers des milliardaires français. En 2009, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises était à 194 milliards d'euros, grimpe à 1.002 milliard d'euros en 2022 pour atteindre 1.170 milliard d'euros en 2023, du jamais-vu. Et l'éditorialiste explique pourquoi les géants français du luxe sont en pointe dans ce classement.