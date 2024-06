Les partis pris : "Les Républicains à la dérive", "Note de la France, le poison lent" et "Commémorations 6 juin, Moscou hors-jeu"

L'Algérie a transmis à Paris une liste des biens à restituer par la France. Par un tweet, le parti "Les Républicains" a réagi à cette déclaration de la diplomatie algérienne. Une réponse choc à l'Algérie lui proposant implicitement de tout reprendre, les biens et le mal : criminels, délinquants, clandestins, OQTF …, après cette demande de restitution. Selon Arlette Chabot, Les Républicains sont pris en flagrant délit de racolage ou de braconnage sur les terres des droites extrêmes, à quelques jours des élections européennes. Après le statu quo de Fitch et de Moody's en avril dernier, c'est au tour de l'agence de notation Standard & Poor's de se prononcer sur la dette de la France ce soir, à 22H00. Sa note sera-t-elle rétrogradée? Dominique Seux rappelle qu'elle n'a pas bougé depuis 2013. Pour lui, l'enjeu est donc important tout en expliquant qu'il s'agit d'un poison lent. L'Élysée a annoncé ce jeudi que la Russie ne sera pas conviée aux commémorations du 80? anniversaire du débarquement de Normandie prévues le 6 juin. "Les conditions ne sont pas réunies compte tenu de la guerre d’agression menée en Ukraine depuis 2022 et qui ne fait que croître", a fait savoir l'exécutif. Vladimir Poutine ne fera donc pas le déplacement dans l'Hexagone. Selon Grégory Philipps, la Russie n'est pas invitée mais sera évoquée lors des cérémonies. Il explique les raisons de la position délicate de la diplomatie française vis-à-vis de Moscou. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas remplacé aujourd'hui par Emmanuel Ostian apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.