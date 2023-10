Les partis pris : "Les secrets du financement du Hamas", "Il faut interdire les manifestations" et "Le Qatar, comme si de rien n'était ..."

Le financement du Hamas est un sujet que peu de monde pourrait soupçonner. Le 11 octobre 2023, le journal "l'Opinion" a publié une enquête du "The Wall Street Journal" portant sur les financements de l'attaque éclair menée le samedi 7 octobre en Israël par le Hamas. Il a levé des millions de dollars en cryptomonnaies. Pour Pascal Perri,"la guerre à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui n'est pas une guerre sur le terrain, mais une guerre pour démanteler un système qui ressemble beaucoup plus à une pieuvre". Et " c'est ce qui rend le combat contre ses mouvements très complexes" ajouta-t-il. Faut-il où ne pas autoriser en ce moment les manifestations de soutien à la Palestine ? Cela a suscité beaucoup de débats et le tribunal administratif de Paris a confirmé jeudi 12 octobre, dans l'après-midi, l'interdiction de la manifestation en soutien au peuple palestinien prévue dans la soirée. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin le rejoint sur l'interdiction de toute manifestation pro-palestiniens jusqu'à nouvel ordre. Selon Ruth Elkrief," il a raison". Peu de monde avait conscience des liens entre le Qatar et le Hamas. Selon Catherine Jentile "C'est un vrai Janus". Lors des questions au gouvernement du 11 octobre, le sénateur centriste Hervé Marseille a dénoncé le Qatar et l'Iran sur son implication dans les attaques terroristes du Hamas contre Israël survenues le samedi 7 octobre. Elle confirme que le chef des tueurs, Ismaël Haniyeh, est hébergé au Qatar.