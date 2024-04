Les partis pris : "LFI, et maintenant l'Iran... ", "L'or, le métal de la peur", et "Les mollahs, pas prophètes en leur pays"

Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon avait mis du temps à condamner l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, tout comme l'acte terroriste du 7 octobre perpétré par le Hamas en Israël. Et maintenant, LFI peut-il avoir une quelconque indulgence avec le régime des Mollahs ? s'interroge Ruth Elkrief. On assiste, poursuit-elle, depuis samedi à des contorsions, à des propos d'une ambiguïté qui nous laisse sans beaucoup de doute. " Ce n'est même pas une critique politique qu'il faut faire de ce discours. C'est une forme de leçon de géopolitique, ou une leçon même de géographie, ou une leçon de politique internationale". C'est presque une leçon de culture générale. "La France de LFI confondrait-elle un peuple et un régime ?". C'est indigne d'un parti qui est dans un lointain passé faisait référence aux Lumières", conclut-elle. Le cours de l'or est si élevé, parce que les tensions géopolitiques se multiplient, créant de l’incertitude. Guerre en Ukraine, conflit israélo-palestinien… Par précaution, les banques centrales de par le monde achètent et stockent de l'or, valeur refuge historique qui n’est pas soumise à un quelconque taux d’intérêt. En conséquence de quoi, la demande augmente. Et les prix suivent… François Lenglet est frappé par cette poussée de l'or, plus 18 % en six semaines. Il est d'avis que les investisseurs ont bien anticipé les événements géopolitiques et les mouvements financiers. Abnousse Shalmani revient sur l'attaque iranienne sur Israël. Au total, plus de 300 drones et missiles de croisière, capables de parcourir 2000 km, ont été lancés en direction d'Israël, pour la majorité directement depuis l'Iran. C'est une attaque frontale inédite de la part de Téhéran, depuis l'instauration du régime des mollahs, qui avait fait d'Israël son ennemi juré dès 1979. Elle évoque pourtant l'existence d'une opposition en Iran. "C'est 80 % de sa population. C'est une population qui appelle à l'aide Israël", affirme-t-elle. Et si on laisse faire le régime des mollahs, si on continue à s'accommoder par peur du nucléaire, par peur des barbus, il finira par garder cette région encore plus toxique", prévient-elle. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.