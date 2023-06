Les partis pris : "L'idée d'un 3e mandat de E. Macron", Déficits, pourquoi est-ce si complexe ? " et "Chine/USA, une détente possible"

L'article 6 de la Constitution interdit à un président de la République, élu cinq ans au suffrage universel direct, d'exercer plus de deux mandats consécutifs. Pourtant Richard Ferrand, a sous-entendu sa révision, au Figaro, dimanche dernier. Selon Jean-Michel Aphatie, c'est une histoire qui s'est déjà produite à la Seconde République, au temps de Louis Napoléon Bonaparte et trouve même scandaleux que ce dernier ait une place à Paris alors que par un coup d'État, il a assassiné la république. Entre 2019 et 2023, les dépenses de l'État français ont augmenté de 100 milliards d'euros supplémentaires. Pascal Perri, affirme que notre tendance est de dépenser encore plus, alors que les autres essayent de dépenser moins, pose problème. De son point de vue, ce n'est pas le nombre de fonctionnaires qui importe, mais le contenu de leurs missions, ni le niveau de dépense publique, mais son inefficacité et donc réduire les dépenses est la bonne solution. La visite importante d'Antony Blinken en Chine a suscité des questions. On se demande si deux pays dans une rivalité tellement profonde peuvent instaurer un climat de détente. Abnousse Shalmani trouve cela possible, mais toujours dans l'équilibre et la stabilité. Elle pense que le fait de mettre en avant les intérêts mutuels économiques et les attentes de la communauté internationale est l'élément qui a pesé sur la balance