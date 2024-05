Les partis pris : "M. Le Pen, ce que Colombe nous dit", "Agriculteurs, le compte n’y est pas…" et "Séoul, la guerre des sexes est déclarée"

Colombe, une femme de 60 ans, a le sentiment que seul le RN pourra améliorer le quotidien des classes populaires. Selon Ruth Elkrief, le programme économique que prévoit ce parti politique sous couvert de mesure d’aide aux plus défavorisés ne peut que heurter le mur du réel. "Qui va parler à Colombe pour conclure que même si au RN on lui dit qu’on l’aime, elle pourra n'être que déçue ? Se demande-t-elle." Emmanuel Macron peine toujours à convaincre les agriculteurs. La révolution agricole qu'il a promise n’est encore pas arrivée dans la cour des fermes. Selon Pascal Perri, les paysans sont comme Saint-Thomas, ils ne croient que ce qu’ils voient et pour le moment, ils ne voient pas grand-chose. De son point de vue, l’un des axes proposés par le président de la République “produire pour nourrir” est déjà un progrès. La colère est réelle chez les jeunes Coréens qui vivent mal la discrimination vis-à-vis des femmes. Près de 30 000 affaires de crime sexuel ont été recensées entre 2013 et 2018. Abnousse Shalmani trouve ce chiffre considérable et tragique, car cela a permis le succès des mouvements masculinistes qui considèrent “le féministe comme une maladie mentale”. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.